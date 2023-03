Corriere dello Sport - Mourinho ha deciso: resta alla Roma, niente PSG o Premier League

José Mourinho rimarrà alla Roma per un'altra stagione: il tecnico portoghese ha preso la decisione già prima della sosta per le nazionali.

José Mourinho ha deciso: come riporta il 'Corriere dello Sport', l'allenatore della Roma nella prossima stagione sarà ancora lui. Una decisione apparentemente scontata, se è vero che quasi due anni fa il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024, ma meno di quanto si possa pensare.

Le voci su un suo futuro lontano dalla Capitale e dall'Italia, anche negli ultimi mesi, non sono infatti mai mancate. Si è parlato del Newcastle, ambiziosissimo grazie all'arrivo della nuova proprietà saudita, ma anche del PSG, dove Christophe Galtier non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale di Champions League. Mentre la panchina del Portogallo è stata infine occupata da Roberto Martinez.

In realtà, nel futuro di Mourinho non ci saranno né la Ligue 1 né la Premier League. José ha firmato un accordo triennale con la Roma ed è intenzionato a rispettarlo. Secondo il quotidiano, la sua decisione è giunta già prima della sosta per le nazionali.

Il binomio Mourinho-Roma, dunque, è destinato a continuare per almeno altri dodici mesi. Per la gioia di un tifo che ha accolto l'ex allenatore dell'Inter come una sorta di Messia, un'adorazione che, se possibile, è addirittura aumentata dopo la conquista della Conference League nella finale di Tirana contro il Feyenoord.

Una piccola crepa si era aperta a metà febbraio, dopo il posticipo vinto per 1-0 dalla Roma contro il Verona, una partita sofferta accompagnata da alcuni momenti di insofferenza da parte del pubblico dell'Olimpico. Con Mourinho che, davanti alle telecamere di DAZN, si era lamentato pubblicamente:

"Mi dispiace che la gente non dia il credito che i ragazzi meritano per il lavoro che stiamo facendo in circostanze molto difficili che la gente o non capisce o non vuole capire. Un sold out come quello di oggi è una lastima, con fischi per un ragazzo (Bove, ndr) che perde un pallone dopo una partita straordinaria. La gente non capisce la dimensione di quello che stiamo facendo noi".

Frasi a cui aveva fatto seguito un'altra, aperta a mille interpretazioni:

"Parlerò a fine stagione: adesso non è il momento di parlare. A fine stagione avrò tanto da dire".

In realtà, come detto, il matrimonio tra Mourinho e la Roma proseguirà. Nonostante qualche voce, nonostante qualche corteggiamento vero o presunto, nonostante la sfuriata post Verona, José sarà giallorosso per altri 12 mesi. E intanto, nelle ultime settimane della stagione, proverà a centrare un doppio obiettivo: portare la squadra in Champions League e al trionfo in Europa League.