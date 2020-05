Futuro alla Juventus per Bernardeschi? L'agente: "Non si muove"

Nonostante le voci d'addio, l'agente di Federico Bernardeschi esclude un divorzio dalla Juventus: "Lì è contento, vuole restare in bianconero".

Se i tifosi della dovessero scommettere un euro sulla permanenza a di Federico Bernardeschi anche nella prossima stagione, probabilmente non lo farebbero: tanti, troppi gli indizi che portano a pensare che ci sarà l'addio, epilogo quasi inevitabile di un'avventura che non è mai veramente decollata.

Sono 24 le presenze collezionate in stagione dall'ex prima della sospensione, la metà delle quali da subentrato: dimostrazione lampante che non è una delle prime scelte di Maurizio Sarri, che ha provato anche ad impiegarlo da interno di centrocampo pur di trovargli un po' di spazio nell'undici titolare.

Eppure, nonostante le sensazioni di pessimismo su un futuro ancora in bianconero del suo assistito, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' l'agente Giuseppe Bozzo ha negato categoricamente che Bernardeschi possa lasciare la Juventus in estate, o comunque quando sarà possibile effettuare operazioni di mercato in entrata e in uscita.

"Federico è contento alla . Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone".

Niente per 'Berna', una delle squadre a cui è stato accostato nelle scorse settimane.

"Federico non si muove".

L'intenzione di Bernardeschi è di rispettare il contratto in scadenza nel 2022, magari facendo cambiare idea a Sarri recuperando posizioni nelle gerarchie che ora lo vedono parecchio indietro: sempre che Paratici non 'interferisca' nei suoi piani.