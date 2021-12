Furto a casa Sensi: ladri in azione durante Inter-Torino

Un altro calciatore di Serie A finisce nel mirino dei topi d'appartamento. Stavolta è toccato a Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter ieri impegnato nella gara di campionato contro il Torino.

Il furto secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe avvenuto proprio durante la partita, quando ignoti si sono introdotti nell'abitazione di Sensi a Milano, in zona Gae Aulenti, portando via un orologio dal valore di circa 70mila euro oltre a oggetti e borse della moglie. Il bottino complessivo dovrebbe ammontare a circa 200mila euro.

Sensi ha lanciato l'allarme solo una volta rientrato in casa, intorno alla mezzanotte e mezza. I ladri secondo la prima ricostruzione della Polizia si sarebbero introdotti nell'abitazione tramite la porta-finestra della cucina mentre sono in corso gli accertamenti per cercare di individuare i responsabili del furto.