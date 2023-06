I Colchoneros hanno postato il fermo immagine del tiro di Griezmann respinto con un braccio dal difensore del Villarreal sulla linea di porta.

L'Atletico Madrid ha chiuso il suo campionato pareggiando 2-2 al Benito Villamarin contro il Villarreal. Un pareggio dal sapore di beffa per i Colchoneros visto che il 'Sottomarino giallo' ha acciuffato il pari allo scoccare del 92' con Jorge Pascual.

Nonostante un piazzamento Champions più che blindato, l'Atletico ha espresso a mezzo social tutto il suo disappunto per un calcio di rigore non assegnato nel frangente in cui il piazzato a botta sicura di Griezmann, respinto sulla linea di porta, con un braccio, da un difensore del Villarreal.

Sul profilo Twitter del club è infatti apparso un fermo immagine dell'episodio, accompagnato da parole inequivocabili:

"Quando pensavamo di averle viste tutte, all'ultima giornata...senza parole".

L'episodio da lente d'ingrandimento si è verificato al 39' sul risultato di 1-1, ma né per il direttore di gara né per il VAR ci sono stati gli estremi per assegnare il penalty alla formazione capitolina.

E dunque anche l'ultima giornata passa agli archivi scandita da aspre polemiche, nonostante l'obiettivo Europa fosse già centrato da entrambe le formazioni.