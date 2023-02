Fuorigioco, si studia una nuova regola: goal valido se una parte del corpo è in gioco

I primi test nel campionato Under 18: basterà avere una tra testa, busto, gambe e piedi 'in gioco', per essere considerati in posizione regolare.

Novità all'orizzonte per quanto riguarda la spinosa questione legata al fuorigioco? Assolutamente sì. E' al vaglio, su spinta della FIFA, l'introduzione di una nuova regola che potrebbe portare all'ennesima rivoluzione nel mondo del calcio.

Una norma, ancora in fase di sperimentazione, che andrebbe in controtendenza rispetto a quanto vediamo oggi sui campi di gioco: è possibile.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in futuro potrebbe bastare avere anche solo una parte del corpo - testa, busto, gambe e piedi - in gioco per essere considerati in posizione regolare.

L'esatto opposto di ciò a cui assistiamo oggi, dove è sufficiente essere oltre la linea dell'ultimo difensore con una sola porzione del corpo per vedere vanificati goal e azioni offensive.

La novità - alla quale la FIFA sta lavorando dal 2021 - verrà introdotta in via sperimentale nel campionato Under 18, torneo selezionato per testare la validità e la futuribilità di questa ennesima e potenziale rivoluzione applicata al concetto di fuorigioco.

Matteo Trefoloni, ex arbitro e responsabile del Settore Tecnico dell’Aia, ha spiegato come avverrà la sperimentazione nella normativa in Italia.

"La sperimentazione prevede che un calciatore non sia più considerato punibile se una parte qualsiasi del corpo con cui può segnare una rete è in linea con il penultimo difendente. Vista l’importanza del progetto e della strumentazione a disposizione, anche nell’ottica di una maggior raccolta di dati, la conduzione delle partite sarà affidata a direttori di gara e assistenti della Can di Serie C".

Se questa regola esistesse già oggi, per intenderci, il goal annullato a Lautaro nel derby verrebbe convalidato, in quanto l'argentino ha almeno una parte del corpo 'in gioco' al momento del passaggio ricevuto.

Il futuro? La FIFA è intenzionata a disporre almeno un anno di test prima di verificare i reali effetti sul calcio internazionale e prima di dare il semaforo verde all'ennesimo ribaltone su uno dei temi più spinosi di sempre.