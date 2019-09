Il Fuenlabrada chiede il rinvio della gara: squadra decimata dalla gastroenterite

Un attacco di gastroenterite acuta ha decimato la squadra del Fuenlabrada: chiesto il rinvio della sfida di campionato con la Real Saragozza.

Fuenlabrada-Real Saragozza, match valido per la sesta giornata della Secunda Division in programma per mercoledì sera, rischia di non essere giocato, o meglio di essere rinviato a data da destinarsi.

Il motivo dell’eventuale spostamento della gara è da trovare in un violento attacco di gastroenterite acuta che ha colpito buona parte della rosa del Fuenlabrada.

A confermare la richiesta di rinvio è stato lo stesso club iberico attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.