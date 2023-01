Fuchs lascia il calcio: "Vissuto momenti speciali in diciannove anni di sport"

L'austriaco campione d'Inghilterra con il Leicester nel 2016 dice basta: "Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, avventura fantastica".

Il calcio austriaco perde uno dei suoi componenti più in vista. Christian Fuchs, difensore del Charlotte FC e prossimo ai 37 anni, ha deciso di dire basta con il calcio giocato.

L'annuncio del difensore è arrivato con un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo di Instagram.

"Dopo diciannove anni è arrivato il momento di dire basta con il calcio giocato. L'avventura è stata fantastica, ringrazio tutti i miei compagni di squadra nel corso di questi anni".

Prima di trasferirsi in MLS, prima al Charlotte Independence e poi al Charlotte FC, Fuchs ha giocato per diversi anni in Germania con le maglie di Bochum, Mainz e Schalke 04.

Nel 2015 il passaggio al Leicester, dove ha vissuto diverse stagioni da protagonista. In particolare nel 2016, quando è stato tra gli interpreti della leggendaria conquista del campionato sotto la guida di Claudio Ranieri.

Con le Foxes ha vinto anche la FA Cup nel 2021. Nel suo palmares anche una Supercoppa di Germania vinta con lo Schalke.

Fuchs ha rappresentato per anni che la nazionale austriaca, partecipando agli Europei nelle edizioni del 2008 e del 2016.