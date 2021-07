Frustalupi torna al Napoli: sarà l'allenatore della Primavera

L'ex vice storico di Walter Mazzarri torna al Napoli dopo otto anni: a lui il compito di guidare la Primavera azzurra.

Il Napoli apre le porte a un ritorno legato a un passato che ha fatto sognare i tifosi partenopei: nelle prossime ore Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri, potrebbe essere nominato nuovo allenatore della Primavera degli azzurri.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe pensato al tecnico di Genova, che nella scorsa stagione si era separato dallo stesso Mazzarri per allenare la Pistoiese (per 12 giornate, prima di essere esonerato), come guida per i giovani del vivaio.

Frustalupi avrà un compito importante: diversi sono i giocatori in giro per l'Italia usciti dalle giovanili azzurre nel corso degli ultimi anni, segno di un progetto che la società vuole portare avanti.

Nella prossima stagione, il Napoli Primavera affronterà il campionato Primavera 1, dopo la promozione conquistata pochi mesi fa: simbolicamente è un ritorno importante, che riporta indietro nel tempo e a un'esperienza, quella con Mazzarri in panchina al Napoli, fatta non solo di 182 partite in 4 stagioni, ma anche di ricordi indelebili.