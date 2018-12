Frosinone, Baroni subentra a Longo: è ufficiale

Il Frosinone ha annunciato l'esonero di Moreno Longo: al suo posto arriva Marco Baroni.

Dopo una promozione e 16 giornate di Serie A, si interrompe il matrimonio tra Moreno Longo e il Frosinone : ufficiale l'esonero del tecnico, che viene rimpiazzato da Marco Baroni .

Ad annunciare il benservito è il club ciociaro, con una nota diffusa sul proprio sito : "Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Moreno Longo ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra".

"Il Frosinone - si legge nel breve comunicato - ringrazia Longo ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale" .

Come detto, al posto di Longo arriva Baroni: l'ex allenatore del Benevento ha ottenuto la risoluzione con i sanniti a cui era legato fino a giugno: "ll Benevento Calcio comunica di aver siglato, in data odierna, la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere con l'allenatore Marco Baroni e tutto lo staff tecnico, la cui naturale scadenza era prevista al 30 Giugno 2019".

Marco Baroni è il nuovo allenatore del #FrosinoneCalcio !

Benvenuto Mister! pic.twitter.com/rO63xawryX — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) 19 dicembre 2018

"Marco Baroni è il nuovo allenatore del Frosinone! Benvenuto Mister!" , questo il tweet che sancisce il ribaltone. Per il Frosinone appena 8 punti conquistati in 16 partite, che pongono i gialloblù al penultimo posto in classifica a 5 punti di distanza dalla zona salvezza occupata dall'Udinese. E sabato, c'è proprio Udinese-Frosinone.