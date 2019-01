Frosinone-Atalanta 0-5: Zapata fa poker, 'Dea' da sogno

L'Atalanta si libera del Frosinone con cinque reti: una di Mancini e ben quattro di Zapata che raggiunge Ronaldo in testa alla classifica marcatori.

Seconda goleada consecutiva per l' Atalanta che, dopo aver regolato il Sassuolo con sei reti, ne rifila altre cinque al povero Frosinone , mai in partita. Protagonista assoluto Duvan Zapata , autore di altre quattro reti che gli permettono di agganciare Cristiano Ronaldo in cima alla classifica dei marcatori. Di Gianluca Mancini la marcatura che ha sbloccato l'incontro. Ora i bergamaschi sognano davvero il quarto posto che vale la Champions.

Quello del primo tempo è un monologo degli ospiti che impongono il loro gioco fatto di ripartenze devastanti e assoluta dominanza sulle fasce, da dove arrivano i pericoli maggiori per la difesa ciociara. E anche il goal di Mancini, il quinto in campionato e il sesto in stagione: numeri da attaccante per un difensore goleador. I timidi tentativi del Frosinone, senza peso in attacco, non fanno che il solletico agli uomini di Gasperini. Sportiello evita il raddoppio su un gran colpo di testa di Pasalic, ma nulla può sull'incornata del solito Zapata.

4 - Duván #Zapata è solamente il terzo giocatore dell' @Atalanta_BC a segnare almeno quattro gol in un singolo match di Serie A dopo Poul Rasmussen e Hans Jeppson (entrambi nel 1952). Poker. #FrosinoneAtalanta #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) 20 gennaio 2019

Il colombiano dimostra di vivere un momento d'oro trovando la seconda rete personale a inizio ripresa, utile per mettere in ghiaccio il successo in largo anticipo. Finita qui? Nemmeno per sogno: in successione arrivano anche terzo e quarto goal di giornata, quattordici nelle ultime otto partite (considerando anche la Coppa Italia) in cui è sempre andato a segno. Incredibile. Sportiello deve superarsi su Gomez e Ilicic per evitare un passivo ancor più pesante e umiliante per il Frosinone, la cui salvezza è da oggi un po' più complicata. A dare una mano, forse, il mercato.

I GOAL

11' MANCINI 0-1 - Pasalic pennella dalla sinistra per la testa di Mancini che prende il tempo alla difesa del Frosinone e batte Sportiello.

44' ZAPATA 0-2 - Azione insistita dell'Atalanta con Pasalic che effettua il suo secondo assist di giornata: stavolta è Zapata a staccare con potenza e trovare l'angolino.

47' ZAPATA 0-3 - Djimsiti tocca per il colombiano che di sinistro incrocia alla perfezione dall'interno dell'area di rigore.

64' ZAPATA 0-4 - Traversone di Castagne per Hateboer che di testa fa da sponda per l'accorrente Zapata, letale nel trasformare un calcio di rigore in movimento.

73' ZAPATA 0-5 - Pessina scodella dal centro destra per l'ex Udinese, bravo ad anticipare tutti ancora una volta di testa.

IL TABELLINO

FROSINONE-ATALANTA 0-5

Marcatori: 11' Mancini, 44', 47', 64', 73' Zapata

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 6; Brighenti 5, Goldaniga 4,5, Krajnc 4,5; Ghiglione 5, Chibsah 5, Maiello 5, Valzania 5 (60' Cassata 5,5), Molinaro 5,5 (55' Beghetto 5,5); Campbell 4,5 (84' Matarese sv), Pinamonti 5,5. Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha 6; Toloi 6, Djimsiti 6,5 (83' Reca sv), Mancini 7; Hateboer 6,5, De Roon 6,5 (71' Kulusevski 6), Pasalic 7 (61' Pessina 6,5), Castagne 6,5; Gomez 6,5, Ilicic 6; Zapata 9. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Ghiglione (F), Matarese (F)

Espulsi: nessuno