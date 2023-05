Friburgo II promosso in 2.Bundesliga: da regolamento non può salire di categoria

Un club di Bundesliga non può avere la seconda squadra in 'Zweite', perché da regolamento non può disporre di due voti all'assemblea della DFL.

Non capita tutti i giorni di vedere una squadra raggiungere una promozione sul campo, ma non poterla festeggiare per via dei paletti imposti dal regolamento. Eppure è successo.

Per informazioni chiedere al Friburgo II, ovvero la seconda squadra del club affrontato quest'anno dalla Juventus in Europa League.

La seconda squadra del club del Baden-Württemberg, infatti, si è piazzata al secondo posto in 3. Liga (terza serie tedesca) alle spalle dell'Elversberg.

Un piazzamento che garantirebbe al Friburgo II di salire in 2. Bundesliga, ma è proprio qui che la gioia viene prontamente smorzata da un regolamento che non ammette eccezioni.

Il problema emerge nel momento in cui una società di Bundesliga si trova ad avere la seconda squadra in 'Zweite'. A quel punto il club avrebbe di fatto a disposizione due voti nel corso dell'assemblea della DFL. E ciò non è consentito.

In tal senso, nel 2020 si è registrato un precedente con la seconda squadra del Bayern, vincitrice del campionato di 3.Liga, ma di conseguenza privata della possibilità di compiere il salto.

Per cui ad approfittarne è la terza classificata, l'Osnabruck, che stacca il pass e sale al secondo piano del calcio tedesco, mentre il Wehen dovrà conquistarsi la promozione passando attraverso lo spareggio con l'Arminia Bielefeld, terzultimo in 2. Bundesliga.