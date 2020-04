Frey in diretta con Mutu: "Boruc mi è sempre stato sulle palle"

Le partite sono ferme ormai da settimane e sale la nostalgia del calcio giocato: i tanti protagonisti si dilettano con dirette da casa raccontando gli episodi del passato e tra i più attivi sui social in questi giorni c'è proprio Sebastien Frey, protagonista oggi di una piacevole chiacchierata con Adrian Mutu, altra vecchia conoscenza della nostra .

L'ex portiere della ha scherzato in diretta con l'ex attaccante rumeno nel corso di una live organizzata da 'Radio Toscana':

"Un aneddoto che non sa nessuno? Ne abbiamo detti tanti in questi giorni fuori perchè la forza di quel gruppo era proprio questo. Eravamo sempre tutti insieme in ritiro, al ristorante, non potevi fare la multa a tutti e poi il campo ci dava ragione".

Frey non le manda a dire a un suo vecchio collega di reparto, quel Boruc che proprio non sopportava:

Con Mutu spesso è stato invece un rapporto di amore e odio, due fortissimi giocatori e due grandi talenti:

"Se siamo sempre andati d’amore e d’accordo come ora? No, in campo ci mandavamo spesso a quel paese, volevamo vincere e la testa calda di tutte e due non aiutava. Adrian mi faceva rosicare,era un po’il mio difetto. Sapeva stuzzicarmi, i tasti da toccare per farmi arrabbiare li conosceva bene".