Freuler al Nottingham Forest: oggi le visite mediche

Il centrocampista svizzero lascia i nerazzurri dopo sei stagioni e mezzo: è pronto a diventare un nuovo giocatore del club di Nottingham.

Remo Freuler saluta l'Atalanta e approda in Premier League. I due club, infatti, hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista svizzero in Inghilterra.

Il classe 1991, come riferito da 'Sky', sosterrà oggi le visite mediche prima di porre la firma sul contratto che darà il là alla sua nuova avventura in terra britannica.

Arrivato a Bergamo nel gennaio del 2016 dopo la parentesi al Lucerna, Freuler è divenuto in poco tempo un perno del centrocampo nerazzurro nonché uno dei pilastri del quinquennio d'oro sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini.

Lascia la Città dei Mille dopo aver vestito per 260 volte la maglia orobica in gare ufficiali e dopo aver segnato 21 goal e fornito 23 assist.

Ripartirà dal Nottingham Forest, dunque, club tornato a cavalcare il palcoscenico della Premier League dopo 23 anni di digiuno.