Il fratello di Giovinco: "Seba all'Inter? Facendo due più due..."

Giuseppe Giovinco apre a un possibile futuro del fratello all'Inter: "Conte e Marotta lo stimano. E si riaccenderebbe la mia passione nerazzurra...".

Per lui si è parlato del , di un ritorno al , addirittura del Vasco da Gama. Ma se Sebastian Giovinco alla fine tornasse in per vestire la maglia dell' ? Un'ipotesi che il fratello del diretto interessato non sembra disposto a scartare a prescindere.

Anche di questo, del futuro del più illustre fratello, ha parlato Giuseppe Giovinco, pure lui calciatore (attualmente milita nel Ravenna, in Serie C), in una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira.

"Seba ha da poco cambiato procuratore (da Andrea D'Amico ad Andrea Cattoli, ndr), quindi del suo futuro non so molto. Tra di noi parliamo poco di calcio. Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, però, la prenderà in considerazione. Il collegamento con l'Inter può starci, se facciamo due più due... Marotta e Conte lo conoscono e lo stimano. E poi, se dovesse andare all'Inter, si riaccenderebbe la mia passione nerazzurra da bambino...".

Con la coppia Conte-Marotta, in effetti, l'attaccante attualmente in forza agli arabi dell'Al-Hilal ha trascorso alcune stagioni particolarmente fruttuose. Due e mezzo, per la precisione, trascorsi tra la conquista di uno Scudetto e di una .

Proprio Conte non ha mai nascosto la propria stima nei confronti di Giovinco, richiamato da Parma nell'estate del 2012 e difeso da qualche mugugno dello Stadium. Chissà che ora i due non possano ritrovarsi all'Inter. Giovinco junior approverebbe.