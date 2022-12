Fraser lascia la panchina dell'Utrecht: avrebbe afferrato Younes per la gola

L'ex Napoli sarebbe stato aggredito in allenamento dall'ormai ex allenatore dell'Utrecht: "Non mi riconosco nelle mie azioni, chiedo scusa".

Episodio increscioso tra le fila dell'Utrecht, club attualmente in settima posizione nell'Eredivisie olandese: Henk Fraser non è più l'allenatore del sodalizio biancorosso dopo un contatto piuttosto 'ravvicinato' in allenamento con un suo giocatore.

Secondo quanto riportato da 'De Telegraaf', il calciatore in questione sarebbe niente di meno che Amin Younes, passato anche in Italia con la maglia del Napoli: il tedesco, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato addirittura afferrato per la gola da Fraser che non avrebbe digerito un suo precedente comportamento.

Un gesto clamoroso, che ha convinto il tecnico a fare un passo indietro rassegnando le proprie dimissioni, come reso noto dall'Utrecht che ha riportato le parole di Fraser con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

"Questo non mi era mai successo da allenatore. Non va bene per me e non va bene per il club. Ho danneggiato la società con questo gesto che mi fa parecchio male. Ecco perché ho deciso di dimettermi da capo allenatore dell'Utrecht. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte".

Lapidario il commento del direttore generale dell'Utrecht, Thijs van Es.

"All'Utrecht, come in qualsiasi azienda e in una società nel suo insieme, si applicano determinate norme e valori. A volte, nel pieno della bagarre sportiva, vengono esplorati i vari limiti. In questo caso, Henk ha mostrato comportamenti che superano il limite di ciò che è consentito e siamo subito stati d'accordo su questo, che lo ha portato a prendere tale decisione".

Fraser si era seduto sulla panchina dell'Utrecht all'inizio di questa stagione, dopo una esperienza in qualità di assistente di Louis van Gaal al timone della nazionale olandese. Prima della sosta mondiale aveva raccolto cinque successi consecutivi tra campionato e coppa.