Frank de Boer allenerà l’Olanda: è lui il sostituto di Koeman

Secondo il ‘Telegraaf’, la federazione Oranje ha deciso di affidare la panchina della nazionale all’ex tecnico di Inter, Ajax e Crystal Palace.

I fallimenti in e in , l’esperienza poco memorabile ad Atlanta. Ora Frank de Boer torna a casa per ripartire dalla panchina più importante: quella della Nazionale Olandese, appena liberata da Ronald Koeman, passato al .

Secondo il ‘Telegraaf’, infatti, De Boer sarà nominato ufficialmente settimana prossima nuovo commissario tecnico degli Oranje. L’accordo sarebbe un contratto fino a metà 2022, prima dei mondiali in .

L’obiettivo sarebbe quello di giocarsi Euro 2021 e poi vare valutazioni prima del Mondiale in Qatar dell’autunno 2022. Se entrambe le parti saranno d’accordo, si proseguirà anche per il Mondiale.

De Boer potrebbe iniziare la sua nuova avventura già settimana prossima: firma e annuncio, poi le prime convocazioni. E, a ottobre, l’esordio in amichevole col , poi e Italia inizia .

Per De Boer in nazionale si tratta di un ritorno, visto che - oltre ad aver vestito per 112 volte la maglia Oranje da giocatore - è stato iil vice di van Maarwijk al Mondiale 2010, chiuso con la sconfitta in finale contro la .

Da lì avrebbe poi ottenuto la panchina dell’, vincendo quattro volte il campionato e proponendosi sul panorama internazionale. Ora si siederà su un’altra panchina nobile dei Paesi Bassi.