Franco Carboni, figlio d’arte e stellina argentina sulle orme di Zanetti e Perisic

Cambiare vita da un giorno all'altro. Via dal luogo in cui sei nato e cresciuto, quello che definisci 'casa'. Via dagli affetti, dagli amici, dal club che era di tuo padre e ora senti tuo. Lì, dove hai provato la sensazione di tirare i primi calci al pallone e hai iniziato a inseguire il sogno per essere catapultato dall'altra parte del mondo. Sofferenza mischiata alla paura dell'ignoto, un mix di sensazioni provate quando la vita decide di metterti alla prova.

Franco Carboni ha vissuto tutto questo nel 2019, all'alba dei sedici anni e nel pieno dell'adolescenza. Forgiato nel carattere e nello spirito, il figlio d'arte ha lasciato l'Argentina e il Lanus per seguire insieme alla famiglia papà 'Kely' nella sua avventura nel ruolo di coordinatore del settore giovanile del Catania. Un fulmine a ciel sereno e una decisione seguita dal trasferimento a stretto giro. Un ritorno in Italia metabolizzato solo col tempo dal classe 2003, che si è ritrovato all'improvviso dall'altra parte del mondo.

In quel turbinio di emozioni una cosa non era certamente cambiata: l'obiettivo ben fissato in mente di seguire il percorso di Ezequiel e diventare un calciatore. Una certezza nella vita di Franco, che fin da bambino ha iniziato a seguire le orme del padre e condivide con i fratelli Valentin e Cristiano, rispettivamente di due e sei anni più piccolo, la passione e per il calcio e l’ambizione di diventare un giocatore.

A poco meno di tre anni di distanza, i sacrifici e gli sforzi fatti stanno ripagando Carboni. Il giovane argentino sta vivendo un vero e proprio momento magico tra club e nazionale. Pilastro della Primavera dell'Inter guidata dalla leggenda Chivu, l'appena 19enne sta assaporando da un paio d’anni le sensazioni di entrare gradualmente a far parte del giro della prima squadra e ha vissuto l'emozione della prima convocazione della nazionale maggiore dell'Argentina in occasione degli ultimi impegni della 'Selección'. Un sogno ad occhi aperti, come lui stesso racconta con un particolare luccichio negli occhi a GOAL:

“Sapevo che la nazionale mi stava seguendo qui all’Inter. Quando è arrivata la chiamata è stato un orgoglio ed un’emozione immensa. Un’esperienza molto bella”.

Dopo aver vestito la maglia della Nazionale italiana nelle formazioni giovanili, per Carboni la chiamata del commissario tecnico Scaloni e la possibilità di poter giocare con Lionel Messi, da sempre il suo idolo, hanno rappresentato una proposta irrifiutabile:

"Ringrazio l’Italia per l’opportunità che mi ha dato con alcune amichevoli con l’U17 e l’U18. Sono state esperienze molto importanti per me. Ma quando è arrivata la chiamata dell’Argentina non ho avuto dubbi. È il mio Paese ed era il mio sogno giocare con quella nazionale".

"Messi? Ho davvero realizzato un sogno. Una cosa che sognavo fin da bambino e che in quel momento ho vissuto. Allenarsi con lui, fare un possesso palla, ma anche mangiare al tavolo con lui… Cose incredibili e sensazioni difficili da spiegare".

Sulle orme di 'Kely', Franco tira i primi calci al pallone al Lanus in compagnia di Valentin, classe 2005:

"Ho bei ricordi di quel periodo. Io e mio fratello accompagnavamo mio papà, che giocava lì. Già da piccoli calciavamo la palla sulle tribune dello stadio. Poi siamo entrati nel settore giovanile, dove ho giocato dai 10 ai 16 anni".

A giugno 2019 la decisione di tornare in Italia, nel club etneo in cui Ezequiel aveva militato dal 2008 al 2011. Questa volta, però, c'è un ruolo dietro la scrivania ad attendere ‘Kely’, mentre per Franco un posto nel settore giovanile della società rossazzurra. Le difficoltà non mancano, ma il classe 2003 avverte subito quelle sensazioni di calore e accoglienza riservata dalle città siciliana.

“Ci sono stati solo cinque mesi ma ho ricordi bellissimi. Non conoscevo la lingua. L’ambiente è molto caldo e mi sono trovato benissimo”.

Piede mancino educato, fisicità, facilità di corsa e nel saltare l'uomo nell'uno contro uno, oltre a quella capacità di leggere lo sviluppo in anticipo e prendere le decisioni giuste. Nato come attaccante, Carboni ha sviluppato la capacità di poter ricoprire vari ruoli sul versante sinistro del campo. Nel corso del tempo ha pian piano arretrato la sua posizione, ricoprendo la posizione di mezzala, di quinto di centrocampo e anche di terzino, come sta facendo tutt'ora con la Primavera di Chivu.

"Da circa un anno sto giocando da quinto di fascia e penso che sia il ruolo che mi piace di più. Mi piace molto giocare col 3-5-2, ma mi trovo bene anche come quarto di difesa, ruolo che ricopro in Primavera, nel 4-3-3 o 4-2-3-1".

Una duttilità che lo sta premiando con lo status di imprescindibile per l'ex difensore rumeno e le chiamate in Prima Squadra, prima con Conte e poi con Inzaghi:

"Ringrazio Conte. Con lui mi sono allenato 4-5 mesi con la Prima Squadra e mi ha portato per la prima volta in panchina in Serie A. È stata un’esperienza molto bella e lo ringrazio per l’opportunità che mi ha dato. Anche Inzaghi mi ha portato in panchina, anche in Champions League. Mi ha fatto vivere una bellissima esperienza e ringrazio anche lui".

Dopo pochi mesi a Catania, il telefono squilla: dall'altra parte c'è l'Inter, che vuole battere la concorrenza di Juventus e Liverpool e assicurarsi Franco.

"C’erano proposte di diversi club, ma io ho sempre voluto giocare qui. Il progetto che il club ha presentato alla mia famiglia era molto buono e abbiamo scelto di venire all’Inter e grazie a Dio si è rivelata una scelta giusta".

Il Catania, l’Inter e Carboni senior. Mourinho, la squadra invincibile del ‘Triplete’ e lo stadio ‘Massimino’, all’ombra dell’Etna. Gli indizi portano a una data, il 12 marzo 2010, quando la squadra rossazzurra – allenata a quei tempi da Sinisa Mihajlovic e con ‘Kely’ in campo – batte i nerazzurri 3-1.

“Mi ricordo quella partita perché ero allo stadio con mio fratello. Eravamo piccoli ma quella me la ricorderò per sempre per tutta la gente che c’era. È un ricordo molto bello. Una vittoria incredibile di una squadra medio-piccola come il Catania contro un’Inter che non perdeva mai”.

Il calcio e la famiglia. Nella vita di Franco Carboni sono questi i due fattori imprescindibili. Il rapporto viscerale del 19enne con le persone care traspare dai suoi occhi quando parla di papà 'Kely' e di suo fratello Valentin. Una luce brilla nel suo volto mentre racconta cosa lo lega a due persone importantissime per lui.

"Mio papà mi è sempre vicino. Viene a vedere le partite, mentre ogni volta dopo l’allenamento a casa gli raccontiamo com’è andata. Ci dice cosa pensa, ci dà consigli e ci aiuta molto. E lo fa anche oltre al calcio, nella vita".

"Valentin? Il nostro rapporto è molto bello. Da piccoli ci ‘ammazzavamo’ in salotto (ride, nda) negli 1 contro 1 per vedere chi vinceva. Vincevo sempre io, ma solo perché ero più grande. È bellissimo poter giocare in squadra con lui, non lo immaginavo. Lui sta facendo molto bene e sono molto contento. Per me è molto bello che mio fratello faccia la stessa cosa che faccio io. È bellissimo condividere gli stessi sogni con una persona della famiglia. Chi è più forte tra i due? Lui, lui (ride, nda)".

Con la maglia dell'Inter, all'ombra della Madonnina, la carriera di Franco Carboni è decollata. Il classe 2003 sta realizzando il suo sogno grazie a un processo graduale ma nel contempo rapido che lo ha portato a raggiungere vari traguardi, come le convocazioni in prima squadra e la chiamata dell'Argentina.

“All’Inter è tutto bellissimo: andare ad Appiano Gentile, allenarmi con i giocatori della prima squadra, le strutture. Nel settore giovanile si lavora molto bene e mi trattano molto bene sia fuori che in campo. Ti fanno imparare tante cose, ti fanno migliorare ed è molto importante per un ragazzo come me per continuare la crescita. Quando vado in prima squadra cerco di imparare un po’ da tutti questi grandi giocatori. Dimarco, Perisic, Gosens, Darmian… Li guardo e cerco di imparare da loro. Con Correa, Vecino, Vidal, Lautaro parlo un po’ di più perché parliamo la stessa lingua”.

Uno fuori, l'altro in campo. Franco Carboni ascolta i consigli di Javier Zanetti, suo connazionale e oggi vicepresidente dei nerazzurri, e ruba qualche segreto a Ivan Perisic, un punto di riferimento e un modello da seguire per il classe 2003. Un percorso simile tra i due, che hanno caratteristiche molto offensive ma che hanno imparato a curare maggiormente la fase difensiva per potersi adattare al 3-5-2 e saper interpretare al meglio le due fasi di gioco.

“I miei modelli? Nell’Inter di sempre Zanetti, anche se giocava a destra e io a sinistra. Per me è uno dei migliori della storia in quel ruolo ed è veramente un piacere parlare con lui. È sempre molto simpatico con me, è una grande persona. Nell’Inter di oggi mi piace molto Perisic. Giocando nello stesso ruolo lo osservo sempre. Cerco di imparare da lui perché per me è molto forte”.

Carboni si gode il momento e continua a lavorare per raggiungere nuovi traguardi, ma senza voli pindarici. Umile, concreto e con tanta voglia di imparare. Il figlio d'arte fissa obiettivi a 'corto plazo', ovvero a breve termine. Il percorso di Franco riempie d'orgoglio anche papà Ezequiel, che segue da vicino il 19enne, aiutandolo ma senza caricarlo di pressioni. Un compito tutt'altro che semplice per 'Kely', che a GOAL ha raccontato le sue emozioni:

"È solo all'inizio e non ha fatto ancora nulla ma mi fa piacere che stia vivendo un momento così importante. Tre anni fa, quando ci siamo trasferiti in Italia, da un giorno all’altro ho dovuto dire a lui e alla mia famiglia che lasciavamo l’Argentina. So quanto ha sofferto nel lasciare gli amici, la famiglia, il club e tante altre cose per trasferirsi in un Paese che non conosceva, dalla lingua al calcio. Oggi sta vivendo questo momento così speciale ed è solo merito suo e delle persone che gli sono state vicino come gli allenatori del Catania e dell’Inter come Chivu, il responsabile del settore giovanile dell’Inter Samaden, il procuratore Riso e i suoi compagni. Senza di loro non avrebbe mai vissuto questo momento".

Sempre il calcio in testa. Ezequiel, che ricopre il ruolo di osservatore per lo Spezia e studia per diventare allenatore, racconta il figlio Franco fuori dal campo e svela un retroscena:

"È un ragazzo molto tranquillo. A volte io e la madre gli diciamo ‘Esci a fare una passeggiata’. Vive per il calcio: ha la mentalità e la fame di chi vuole raggiungere grandi traguardi. Guarda tantissime partite, ma come i suoi coetanei ascolta la musica e gioca alla playstation”.

Affacciatosi alla prima squadra dell'Inter e già convocato dalla nazionale argentina, per Franco Carboni si avvicina il salto definitivo tra i 'grandi'.

"Adesso penso a finire bene la stagione con la Primavera. Ci giochiamo obiettivi importanti come i playoff, che vogliamo conquistate. Poi a fine stagione valuteremo con il mio procuratore e l’Inter la scelta migliore per me. Mi pongo sempre obiettivi a breve termine. Sogno di giocare nella prima squadra dell’Inter o in una prima squadra in Serie A".

Il futuro è tutto dalla sua parte. Lo sa bene Franco Carboni, che si gode un presente a tinte nerazzurre. La stellina 'albiceleste' ascolta i consigli e continua a lavorare sodo, in attesa della grande chance. Solo una questione di tempo per il figlio di ‘Kely’, l’ultimo dei tanti talenti cresciuti dalle parti di Appiano Gentile.