Francisco Conceiçao lascia il Porto per l'Ajax: pagata la clausola da 5 milioni

Il figlio di Sergio Conceiçao si appresta a lasciare il Porto, allenato dal padre: futuro all'Ajax, che ha esercitato la clausola da 5 milioni.

Non proseguirà in Portogallo la carriera di Francisco Conceiçao, figlio dell'ex esterno Sergio che attualmente allena il Porto: il classe 2002 è pronto a trasferirsi all'Ajax proprio dai Dragões, nelle cui giovanili era arrivato nel 2018 ad un anno di distanza dalla nomina del padre come allenatore.

Secondo quanto riportato da 'Record', i 'Lancieri' hanno esercitato il pagamento della clausola rescissoria da 5 milioni presente nel contratto di Conceiçao jr, che peraltro sarebbe scaduto tra un anno, quando il trasferimento sarebbe stato possibile a costo zero per quanto concerne il cartellino.

L'addio al Porto del giovane lusitano presenta in realtà dei contorni emozionali molto più profondi: i ben informati parlano di volontà di non giocare il ruolo di 'strumento' da usare nei confronti di papà Sergio, troppo spesso criticato per i risultati proprio attraverso la figura di Francisco, che ha dunque deciso di farsi da parte per rasserenare il clima sempre più negativo creatosi attorno al tecnico biancazzurro.

Un disagio figlio di considerazioni avventate che hanno portato Francisco Conceiçao a sposare la causa dell'Ajax, club storicamente attento alla crescita dei giovani talenti: un'offerta, addirittura superiore, era stata recapitata anche nel mese di gennaio, salvo poi rimandare la fumata bianca alla sessione estiva.

Per Francisco Conceiçao si chiude così un capitolo che gli ha regalato la vittoria del campionato e della coppa portoghese, i primi due trofei della carriera conquistati nella stagione conclusa qualche settimana fa.