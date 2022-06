Francia Under 19-Italia 4-1: poker francese, transalpini al primo posto

Entrambe già qualificate, la Francia ha superato in rimonta l'Italia per 4-1 passando in semifinale come prima: grande prova di Tchaouna e Da Silva.

Già qualificata alle semifinali degli Europei Under 19 e di conseguenza al Mondiale Under 20 del 2023, l'Italia di Nunziata non riesce ad ottenere il primo posto nel girone A in terra slovacca. Battuta 4-1 dalla Francia, favorita per il titolo insieme all'Inghilterra, si deve accontentare del secondo posto.

Il commissario tecnico Nunziata ha optato per un turnover con Volpato e Ambrosino in avanti, lasciando Miretti, Faticanti, Casadei, Fabbian e Desplanches in panchina. Degli Innocenti in mezzo, con Stivanello in difesa. Conferma per Tchaouna per mister Chauvin, con Da Silva a centrocampo e Camara in difesa.

Una gara combattuta senza troppi pensieri quella tra Francia ed Italia, visto il pass per la fase successivo già ottenuto e la consapevolezza della esile differenza tra l'arrivare prima o seconda in graduatoria. A trovare il vantaggio è proprio la formazione azzurra.

Ispiratissimo in questa fase finale, Volpato sfrutta la chance da titolare sbloccando il risultato al 16': Ambrosino fa passare il pallone in mezzo ai difensori francesi sulla trequarti, palla per il compagno che stoppa, mette la sfera col mancino e batte Lienard.

La Francia ha però in squadra un gioiellino come Florent Da Silva (al pari di Toure e Bondo), che prima pareggia il match con un missile dalla distanza, dunque aspetta l'inserimento di Tchaouna per servirlo e festeggiare insieme a lui il ribaltamento della gara, che vede la Francia chiudere il primo tempo in vantaggio.

Spintasi in avanti alla ricerca del pari nella ripresa, l'Italia deve fare però i conti con una Francia ben più cinica: Tchaouna colpisce ancora, prendendosi la testa solitaria della classifica marcatori con una gioca magistrale sulla destra. Dribbling, controdribbling e mancino all'incrocio: 3-1 che si trasforma in poker con la rete del neo-entrato Arconte. Transalpini primi, azzurri secondi.

IL TABELLINO

FRANCIA-ITALIA 4-1

MARCATORI: 16' Volpato (I), 24' Da Silva (F), 36' e 69' Tchaouna (F), 79' Arconte (F)

FRANCIA (4-3-3): Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara, Semedo Varela; Da Silva (76' Adeline), Bondo (83' Ben Seghir), Diouf; Ba, Tchaouna (76' Virginius), Cissè (76' Arconte). All. Chauvin.

ITALIA (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini (82' Giovane); Baldanzi; Volpato, Ambrosino (71' Miretti). All. Nunziata.

Arbitro: Nobre

Ammoniti: Ba (F), Degli Innocenti (I), Turicchia (I), Varela (F), Bondo (F), Pereira (F), Fontanarosa (I)

Espulsi: