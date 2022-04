Francesco Totti battuto dalla Lazio calcio a 8: litigio in campo

Malgrado non rappresenti più la Roma in maniera ufficiale, per Francesco Totti affrontare la Lazio non è mai un appuntamento come un altro.

Anche se si tratta di calcio a 8. L'ex capitano giallorosso ha affrontato con la sua squadra i bianconcelesti nella finale di Supercoppa, uscendo sconfitto per 4-2.

Ma più che per il risultato, la gara è finita sotto i riflettori per il finale. Poco prima del triplice fischio c'è stata una piccola rissa tra calciatori, con l'ex numero 10 che ha colpito con una manata Tomas Amico.

Non è chiaro se Totti sia stato provocato dall'attaccante della Lazio, ma in ogni caso la lite si è esaurita nel giro di pochi istanti.