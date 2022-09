Francesco Pio Esposito super in Italia-Serbia Under 18: goal di tacco

Francesco Pio Esposito, il più piccolo della famiglia dopo Sebastiano e Salvatore, ha deciso l'amichevole con la Serbia U18 segnando di tacco.

Buon sangue non mente. Basta vedere come Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei fratelli Esposito, ha deciso l'amichevole tra l'Italia Under 18 e i pari età della Serbia.

Tacco degno del miglior Hernan Crespo, in corsa, muovendosi sul primo palo e beffando il portiere nel modo meno banale che c'è: così Esposito jr, il terzogenito dopo Sebastiano (attaccante dell'Inter in prestito all'Anderlecht) e Salvatore (della SPAL e fresco di convocazione in Nazionale maggiore) è salito in cattedra nel test che gli azzurrini hanno vinto di misura a L'Aquila contro i serbi.

Al minuto 72, su un cross basso proveniente dalla sinistra, Francesco Pio Esposito ha colpito il pallone col tacco eludendo la marcatura dell'avversario e beffando l'estremo difensore ospite: esultanza e bacio allo stemme dell'Italia, a coronamento di un pomeriggio da ricordare.

Attaccante, classe 2005, il terzo figlio della famiglia Esposito è di proprietà dell'Inter e milita nella formazione Primavera dei nerazzurri. dopo aver segnato a valanga nelle altre categorie giovanili.

Centravanti forte fisicamente, sui palloni aerei e - anche alla luce del gran goal rifilato alla Serbia U18 - ben dotato dal punto di vista tecnico, Francesco Pio si è fatto apprezzare nell'ultimo Torneo di Viareggio ed ha anche debuttato in Youth League agli ordini di Cristian Chivu. Insomma, il futuro sembra essere dalla sua.