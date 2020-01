France Football: Neuer può lasciare il Bayern, la Juventus è un'opzione

Con un contratto in scadenza 2021 e l'arrivo di Nübel, Manuel Neuer potrebbe lasciare il Bayern, di cui è capitano. Può essere un'idea per la Juve.

L'arrivo di Alexander Nübel al per ora sembra aver causato più perplessità che soddisfazione. Ultime, quelle del CT della Joachim Löw. Prime, come svelato da 'Sport Bild' nelle scorse settimane, quelle di Manuel Neuer.

Il portiere e capitano del stava parlando con la società per un rinnovo fino al 2023 di un accordo in scadenza 2021, ma l'arrivo di Nübel, secondo 'France Football', potrebbe aver cambiato le cose. La volontà della società di garantire spazio al nuovo arrivato da subito per almeno 15 partite l'anno (si parla anche di una clausola nel suo contratto) non sembra essere andata giù a Neuer.

: Et si Manuel Neuer quittait le Bayern Munich... https://t.co/KQb7vLmtEw — France Football (@francefootball) January 13, 2020

Così il numero 1 tedesco potrebbe guardarsi intorno e tra le varie opzioni, qualora dovesse decidere di lasciare i campioni di Germania, ci potrebbe essere la . Neuer non ha mai nascosto la sua voglia di provare l'esperienza in un grande club estero e i bianconeri, con grandi ambizioni di , potrebbero fare al caso suo.

La scelta di Neuer potrebbe dipendere soprattutto da due fattori: chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco, se non dovesse essere confermato Flick, e dal percorso che la squadra farà in Champions League. A giugno Nübel arriverà in Baviera e Neuer non sembra più essere così certo di rimanere.