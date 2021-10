PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-JUVENTUS

La Juventus attesa allo Stadio San Pietroburgo dallo Zenit in Champions League: tornano De Ligt e Morata dal 1', tra i russi solide certezze.

La Juventus vola in Russia per la terza gara della fase a gironi di Champions League: ad attenderla, allo Stadio San Pietroburgo, ci sarà lo Zenit, campione in carica in patria e squadra interessante dal punto di vista calcistico.

Dopo aver battutto il Malmo nell'ultimo turno con il risultato largo di 4-0, Sergej Semak è a caccia di punti importanti per consolidare la sua posizione in ottica prosieguo del percorso europeo, che sia in Champions o in Europa League.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, sono primi nel girone dopo i primi 2 successi contro Malmo e Chelsea, quest'ultimo maturato all'Allianz Stadium per 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa in apertura di ripresa.

I russi schiereranno un 4-3-3 con Kritsyuk tra i pali, Sutomin, Chistyakov, Rakitskiy e Douglas Santos in difesa.

A centrocampo spazio a Kuzyaev, Barrios e Wendel, mentre nel tridente Malcom, Azmoun e Claudinho comporranno un trio da tenere d'occhio, soprattutto per il dinamismo.

Tra i bianconeri, nella sfida dello Stadio San Pietroburgo, esclusiva Amazon Prime, e come anticipato da Allegri in conferenza, giocherà De Ligt titolare, insieme a Danilo, Bonucci e Alex Sandro in difesa, davanti a Szczesny, regolarmente in porta.

In mediana Bentancur, Locarelli e McKennie andranno in campo dal primo, mentre in avanti ritorna Morata dal primo minuto insieme a Chiesa e Bernardeschi.

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.