Probabili formazioni Verona-Venezia: Faraoni terzo di difesa, torna Okereke

La gara d'andata fu una delle più pazze e sorprendenti del campionato: 3-0 Venezia nel primo tempo, 3-4 Verona il risultato finale. E ora la formazione di Igor Tudor e quella di Paolo Zanetti tornano ad affrontarsi, nel secondo derby veneto stagionale, in situazioni diverse tra loro.

Il Verona è tranquillo a metà classifica, destinato per il terzo anno consecutivo dopo i due con Ivan Juric in panchina a mantenere senza sforzi la categoria. Discorso diversissimo per il Venezia, che deve lottare con le unghie e con i denti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Tudor ha problemi in difesa: mancheranno certamente sia Gunter che Casale, entrambi squalificati. Una soluzione è l'arretramento nel terzetto della retroguardia di Faraoni, con l'inserimento sulla destra di Depaoli. Un'altra è rappresentata dal giovanissimo Coppola o dal neo acquisto Retsos. Intoccabile il trio offensivo Barak-Caprari-Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

Zanetti confermerà il 3-4-3 visto nelle ultime uscite, con Crnigoj largo a destra. Ampadu è favorito su Busio per far coppia in mezzo al campo con Cuisance. In difesa ci sarà ancora Svoboda accanto a Caldara e Ceccaroni. Torna dalla squalifica Okereke, in vantaggio su Nani per far compagnia ad Aramu ed Henry in attacco. Out Ebuehi, infortunato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-VENEZIA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Ceccherini, Sutalo; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Caldara, Ceccaroni, Svoboda; Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke.