Probabili formazioni Verona-Udinese: Simeone contro Beto, diversi ex in campo

Entrambe fin qui hanno fatto un buon campionato, ma vincere fa sempre bene, anche quando la classifica può considerarsi più o meno tranquilla.

Il Verona ospita l'Udinese per la venticinquesima giornata di Serie A, con 3 punti in palio per migliorare ulteriormente la graduatoria: ai gialloblù servirebbero per salire ancora, ai bianconeri per star più tranquilli rispetto alla zona "calda".

Tudor può contare su un 3-4-2-1 fatto di certezze ed ex: Montipò andrà in porta, con Casale, Gunter e Ceccherini in difesa. Depaolo, Tameze, Veloso e Lazovic comporranno la linea mediana alle spalle di Barak e Lasagna, con un passato all'Udinese. Simeone sarà la punta.

Cioffi con l'ex Silvestri tra i pali, Becao, Zeegalaar con il confermato Marì in difesa. Molina, Walace, Jajalo, Makengo e Udogie a centrocampo e Deulofeu e Beto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Lasagna; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.