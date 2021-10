Casale e Lazovic pronti a partire titolari per il Verona, tra gli ospiti spazio per Antiste e Gyasi dietro l'unica punta.

Scontro salvezza al Bentegodi, con il nuovo Verona di Tudor, subentrato a Di Francesco, che ospita lo Spezia di Thiago Motta: in palio importanti punti per rimanere nella massima serie. Entrambe hanno ottenuto fin qui pochi punti, entrambe sono a caccia della svolta.

Cinque i punti del Verona, quattro quelli dello Spezia: i liguri si trovano in piena zona retrocessione, sopra le sole Cagliari e Salernitana, mentre i gialloblù si trovano poco sopra, dopo un successo con il nuovo tecnico e due pareggi.

Tudor propone Simeone come prima punta del suo 3-4-2-1, supportato sulla trequarti da Caprari e Barak. Lazovic e Faraoni esterni, mentre Ilic e Tameze giocheranno da interni. In porta Montipò, difeso da Dawidowicz, Gunter e Casale, favorito su Magnani.

Thiago Motta risponde con il 4-2-3-1, in cui Manaj sarà il centravanti. Dietro la punta spazio per Antiste, Verde e Gyasi, in mediana Bourabia e Ferrer. Tra i pali Zoet, retroguardia composta da Amian, Hristov, Nikolaou e Bastoni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Antiste, Verde, Gyasi; Manaj.