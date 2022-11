Probabili formazioni Verona-Juventus: tandem Milik-Kean, gioca Bonucci

Bianconeri di scena al Bentegodi alla ricerca della quinta vittoria di fila: tra i pali riposa Szczesny, tocca a Perin. Verona con Henry unica punta.

Il successo contro l'Inter ha permesso alla Juventus di inanellare la quarta vittoria consecutiva in campionato e di portarsi momentaneamente al quinto posto in classifica.

Al 'Bentegodi', i bianconeri vanno alla ricerca del bottino pieno per dare ancora più continuità alla striscia positiva di risultati che sta gradualmente migliorando morale e classifica di Madama.

Contro il Verona, Allegri opta per il 3-5-2 con Kean designato come partner d'attacco di Milik, vista l'assenza di Vlahovic e Chiesa, entrambi esclusi dai convocati. Di Maria parte invece dalla panchina. Partito della continuità anche in mezzo al campo con Locatelli ad agire in qualità di 'play' con Fagioli e Rabiot a fungere da mezzali.

Sulle corsie laterali agiranno Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Qualche novità, invece, nel pacchetto arretrato: in porta ci sarà Perin e non Szczesny, mentre in difesa si segnala il rientro di Bonucci che completa il reparto con Danilo e uno tra Bremer e Rugani.

Sulla strada dei bianconeri, c'è il Verona alle prese con una delicatissima situazione di classifica che vede gli scaligeri all'ultimo posto. Bocchetti si affida ad Henry come unico riferimento avanzato, sorretto da Kallon e Verdi. In mezzo al campo largo a Veloso e Tameze, con Depaoli e uno tra Doig e Lazovic sulle corsie esterne. Difesa a tre a protezione di Montipò: Dawidowicz, Gunter e Ceccherini formano lo schieramento arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.