Dopo la sconfitta con il Sassuolo, bianconeri in casa dell'Hellas: da una parte Simeone, dall'altra Dybala. Chiesa out.

Allegri aveva chiesto ai suoi di vincere a tutti i costi la gara contro il Sassuolo, così da dare continuità al pari nel Derby d'Italia. Al contrario, invece, la Juventus è stata sconfitta dai neroverdi, perdendo altri punti in chiave Scudetto e Champions League. Ora per i bianconeri c'è la trasferta di Verona.

L'Hellas ha già cambiato allenatore, con Tudor arrivato al posto di Di Francesco, riuscendo ad alzare la testa, con dieci punti e la parte sinistra della classifica fin qui conquistata: per alzare l'asticella, c'è da battere i bianconeri di Allegri.

Un Allegri pronto a proporre Dybala e Morata in attacco, con Arthur e Bentancur in mediana e gli esterni Rabiot e Cuadrado. In porta nuovamente Szczesny, difeso da Danilo, De Ligt, Chiellini ed Alex Sandro. I bianconeri non potranno contare su Kean, De Sciglio, Chiesa e Ramsey.

Nei pardoni di casa Simeone, centravanti. sarà supportato da Barak e Caprari. Ilic out, in mezzo Tameze e Veloso, con Fararoni e Lazovic sulle fasce. In difesa Günter, Dawidowicz e Magnani. A difendere i pali ancora una volta Montipò.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala.