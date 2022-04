Probabili formazioni Verona-Genoa: sfida in attacco tra Simeone e Destro

Il Verona per migliorare ulteriormente una classifica ottima, il Genoa alla ricerca di punti salvezza importantissimi e per proseguire la striscia positiva: questi alcuni temi della sfida del Bentegodi.

La formazione di Tudor è al sicuro a 42 punti, a metà classifica, ma non vince dal derby contro il Venezia: poi 2 pari e la sconfitta contro il Napoli.

Il gruppo di Blessin è tornata a vincere nell'ultimo turno contro il Torino: in totale 11 punti nelle ultime 8 giornate e situazione in classifica notevolmente migliorata.

Tra i gialloblù Montipò in porta, Ceccherini, Gunter e Casale in difesa. Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic in mediana. Barak e Caprari dietro a Simeone.

Tra i rossoblù davanti a Sirigu andranno Frendrup, Bani, Maksimovic e Vasquez, con Sturaro e Badelj centrocampo, Gudmundsson, Melegoni e Portanova alle spalle di Destro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-GENOA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.