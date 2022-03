Le ansie salvezza del Venezia, si incrociano con la classifica tranquilla e il bel gioco del Sassuolo. Al 'Penzo', i punti in palio pesano decisamente di più per i lagunari.

Dionisi non rinuncia a Traore, in stato di grazia nelle ultime settimane, piazzandolo tra centrocampo e trequarti insieme ai tre gioielli Berardi, Raspadori e Scamacca nell'arsenale offensivo neroverde. La novità è Matheus Henrique in mediana accanto a Frattesi (Maxime Lopez è squalificato).

Nel Venezia, invece,con Nani, Henry ed Okereke in avanti e Ampadu arretra nel pacchetto difensivo a destra. Vacca in regia. In Veneto si gioca alle 15.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SASSUOLO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Nani, Henry, Okereke.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.