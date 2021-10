Probabili formazioni Venezia-Salernitana: torna Aramu, gioca Bonazzoli

Sfida salvezza tra il Venezia e la Salernitana fanalino di coda del campionato: Zanetti recupera e convoca anche Busio, Colantuono va di 4-3-1-2.

Non è una partita decisiva, perché alla decima giornata non può esserlo, ma Venezia-Salernitana vale già parecchio. Al Penzo va in scena una sfida tra due neopromosse che hanno come unico obiettivo quello di salvare la pelle al termine della stagione.

Se il Venezia si è rialzato grazie alla vittoria ottenuta 8 giorni fa contro la Fiorentina, prima di cadere nuovamente sul campo del Sassuolo, la Salernitana è attualmente ultima in classifica. A nulla, almeno per il momento, è servito il ritorno in panchina di Stefano Colantuono, sconfitto in casa dall'Empoli all'esordio.

Nella gara del Penzo, il Venezia si schiererà con il consueto 4-3-3. Zanetti ritrova Aramu e gli consegna una maglia da titolare nel tridente che dovrebbe essere completato da Forte, in vantaggio su Henry, e Okereke. In difesa Svoboda e Molinaro più di Caldara e Haps. In mezzo al campo Busio è recuperato e convocato, ma Peretz dovrebbe partire dall'inizio.

La Salernitana dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2 in cui Ribery sosterrà la coppia d'attacco formata da Bonazzoli e Gondo. Gyomber è convocato, ma la coppia centrale di difesa dovrebbe vedere titolari Strandberg e Gagliolo. Zortea e Ranieri terzini, in mezzo al campo Obi, Di Tacchio e Kastanos. Assenti i due Coulibaly.

VENEZIA (4-4-2): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Molinaro; Ampadu, Crnigoj, Peretz; Aramu, Forte, Okereke.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Simy, Bonazzoli.