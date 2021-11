Si apre con il match tra Venezia e Roma la domenica del 12esimo turno di Serie A. I lagunari cercano punti per la salvezza, con gli ospiti giallorossi decisi a rialzarsi dopo un periodo duro ottenendo un successo in chiave Champions League.

Venezia e Roma non si affrontano in Serie A dal 2001/2002: vent'anni la gara al Penzo terminò 2-2 con le reti di Maniero e De Franceschi per i padroni di casa e i due rigori di Vincenzo Montella per la rimonta dei capitolini in trasferta.

Venezia con il 4-3-3 in cui gli attaccanti saranno Aramu, Henry e Okereke. In mezzo Ampadu, Busio e Crnigoj, mentre Romero giocherà in porta difeso da Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps. K.o Vacca, Johnsen, Fiordilino, Lezzerini e Ala-Myllymaki.

Roma con un nuovo modulo: per far fronte alla crisi di risultati che ha colpito la squadra nelle ultime settimane, ma anche e soprattutto per le assenze contemporanee di Viña e Calafiori, Mourinho inserisce un difensore in più come Kumbulla e passa alla difesa a tre.

Recupera Pellegrini, regolarmente titolare: giocherà sulla trequarti dietro alla coppia Shomurodov-Abraham. In panchina, almeno inizialmente, sia Zaniolo che Mkhitaryan. El Shaarawy a sinistra a tutta fascia, con Karsdorp sulla corsia opposta.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.