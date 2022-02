Il Venezia malgrado dei risultati importanti contro alcune big del campionato, si ritrova immischiata nella lotta salvezza. La squadra di Zanetti ospiterà il Napoli, in un impegno non certo agevole.

Zanetti punta sul suo collaudato 4-3-3, mandando in campo Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Haps in difesa davanti al portiere Lezzerini. Busio, Cuisance e Ampadu il trio di centrocampo, in attacco il tridente Aramu-Henry-Okereke.

Ancora privo di tre elementi cardine della rosa impegnati in Coppa d'Africa, Spalletti può sorridere grazie al recupero di Victor Osimhen. Il nigeriano sarà il punto di riferimento offensivo degli azzurro, con Insigne a supporto affiancato da Politano e Zielinksi. Fabian Ruiz e Lobotka compongono il duo di centrocampo, davanti alla difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Tra i pali Meret al posto di Ospina non al top.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.