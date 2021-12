Probabili formazioni Venezia-Juventus: Rabiot titolare in mediana

Archiviato il primo posto nel girone di Champions League, la Juventus si presenta sul campo del Venezia con l'intenzione di proseguire la propria risalita in classifica.

Uomini contati a centrocampo per Massimiliano Allegri, costretto a fare a meno di McKennie - rientrerà a regime settimana prossima - e anche di Arthur, escluso dalla trasferta in laguna dopo essersi presentato in ritardo alla rifinitura..

Ad imbastire la mediana ci saranno dunque Locatelli e Rabiot, chiamati a sorreggere il trio Cuadrado-Dybala-Bernardeschi, a sua volto pronto ad innescare Morata come unico riferimento avanzato.

In difesa rientra De Sciglio che giocherà a destra con Alex Sandro sul versante opposto. Coppia centrale formata da Bonucci e de Ligt a protezione di Szczesny.

Un paio di assenze anche sul fronte lagunare: out Ceccaroni per squalifica, fuori per infortunio, invece, Okereke.

In attacco, Paolo Zanetti si affida ad Henry che si piazza al centro del tridente completato da Aramu e Johnsen. A centrocampo Vacca in regia con Crnigoj e Ampadu a fare da interni.

In porta c'è Romero, Caldara e Svoboda formano la coppia centrale. Capitolo terzini: Mazzocchi a destra, Molinaro sulla corsia mancina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-JUVENTUS

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.