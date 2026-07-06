Formazioni USA-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

GlI Stati Uniti sono l'unica nazionale ospitante superstite ai Mondiali 2026 dopo le eliminazioni di Canada e Messico per mano di Marocco ed Inghilterra.

Alla vigilia ha tenuto banco il caso Balogun, la cui squalifica è stata revocata dalla FIFA e quindi sarà regolarmente a disposizione per giocare titolare contro il Belgio.





States ancora con il 4-3-3, con Dest nel tridente offensivo completato da Pulisic e appunto Balogun. C'è McKennie a centrocampo con Tillman e Adams.

Nel Belgio, Lukaku sarà ancora una volta la carta da giocare a partita in corso per Rudi Garcia. Dall'inizio giocano ancora Trossard, De Bruyne e Doku alle spalle di De Ketelaere.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

USA-Belgio è in programma alle ore 2 italiane in esclusiva su DAZN. Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Rai. Telecronaca affidata ed Edoardo Testoni.