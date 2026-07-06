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Marco Trombetta

Formazioni USA-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
USA vs Belgio
USA
Belgio

Pulisic contro Lukaku nell'ottavo di finale tra i padroni di casa degli Stati Uniti e il Belgio che si gioca al Lumen Field di Seattle.

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GlI Stati Uniti sono l'unica nazionale ospitante superstite ai Mondiali 2026 dopo le eliminazioni di Canada e Messico per mano di Marocco ed Inghilterra.

Alla vigilia ha tenuto banco il caso Balogun, la cui squalifica è stata revocata dalla FIFA e quindi sarà regolarmente a disposizione per giocare titolare contro il Belgio.


Probabili formazioni USA - Belgio

4-3-3
USA crest
USA
USA
Formazione
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
24M. Freese16A. Freeman5A. Robinson3C. Richards13T. Ream17M. Tillman8W. McKennie4T. Adams10C. Pulisic20F. Balogun2S. Dest1T. Courtois4B. Mechele21T. Castagne3A. Theate5M. De Cuyper10L. Trossard8Y. Tielemans7K. De Bruyne20H. Vanaken11J. Doku17C. De Ketelaere
Belgio crest
Belgio
BEL
4-3-3
USA

Formazione titolare

Belgio

Allenatore

  • M. Pochettino
  • R. Garcia

States ancora con il 4-3-3, con Dest nel tridente offensivo completato da Pulisic e appunto Balogun. C'è McKennie a centrocampo con Tillman e Adams.

Nel Belgio, Lukaku sarà ancora una volta la carta da giocare a partita in corso per Rudi Garcia. Dall'inizio giocano ancora Trossard, De Bruyne e Doku alle spalle di De Ketelaere.

Coppa del Mondo
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USA
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BEL

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

USA-Belgio è in programma alle ore 2 italiane in esclusiva su DAZN. Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Rai. Telecronaca affidata ed Edoardo Testoni.

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