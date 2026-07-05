Colpo di scena ai Mondiali, in vista dell'attesissimo ottavo di finale della notte tra lunedì e martedì tra gli Stati Uniti padroni di casa ed il Belgio, che si disputerà allo stadio di Seattle. La Commissione disciplinare della FIFA ha deciso di sospendere, in via cautelare, il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata dell'attaccante americano Folarin Balogun, espulso in occasione del sedicesimo finale contro la Bosnia per un intervento ai danni di Tarik Muharemovic. Questo significa che il calciatore di proprietà del Monaco sarà regolarmente a disposizione del ct Maurio Pochettino.
Perché Balogun può giocare gli ottavi di finale contro il Belgio anche se era stato espulso: la decisione a sorpresa della FIFA sull'attaccante degli USA
NORMA RONALDO
A riferire questa inaspettata novità è The Athletic che, dopo aver consultato alcuni rappresentanti della Fifa, ha avuto conferma di questo provvedimento, inedito nella storia recente della Coppa del Mondo. La cancellazione “parziale o definitiva” di una squalifica susseguente ad un provvedimento disciplinare adottato in campo è contemplato dall'articolo 27 della Fifa, secondo il quale la Commissione disciplinare ha la facoltà di revocare una sospensione a livello cautelare, a patto che il beneficiario non incorra in un determinato lasso di tempo in una nuova condotta di pari gravità che porti alla revoca della sospensione. Un precedente recente ed illustre è quello che ha avuto come protagonista Cristiano Ronaldo, espulso in occasione del match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda per una gomitata ad un avversario e squalificato per tre giornate. Due delle quali sono state comminate con la condizionale, consentendogli così di essere regolarmente in campo per la Coppa del Mondo attualmente in corso.
SORRIDE POCHETTINO
Folarin Balogun, che era stato espulso dall'arbitro Raphael Claus – richiamato dal VAR - per un fallo apparso da subito come fortuito e frutto più di un intervento casuale ed imprudente che volontario nei confronti di Muharemovic, sarà dunque a disposizione per il match di martedì 7 luglio e potrà collezionare la sua quarta apparizione in questa edizione dei Mondiali, nei quali ha già segnato 3 goal.
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