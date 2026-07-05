Perché Balogun può giocare gli ottavi di finale contro il Belgio anche se era stato espulso: la decisione a sorpresa della FIFA sull'attaccante degli USA

A riferire questa inaspettata novità è The Athletic che, dopo aver consultato alcuni rappresentanti della Fifa, ha avuto conferma di questo provvedimento, inedito nella storia recente della Coppa del Mondo. La cancellazione “parziale o definitiva” di una squalifica susseguente ad un provvedimento disciplinare adottato in campo è contemplato dall'articolo 27 della Fifa, secondo il quale la Commissione disciplinare ha la facoltà di revocare una sospensione a livello cautelare, a patto che il beneficiario non incorra in un determinato lasso di tempo in una nuova condotta di pari gravità che porti alla revoca della sospensione. Un precedente recente ed illustre è quello che ha avuto come protagonista Cristiano Ronaldo, espulso in occasione del match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda per una gomitata ad un avversario e squalificato per tre giornate. Due delle quali sono state comminate con la condizionale, consentendogli così di essere regolarmente in campo per la Coppa del Mondo attualmente in corso.