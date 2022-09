Probabili formazioni Ungheria-Italia: Gnonto con Raspadori

Gli Azzurri sono obbligati a vincere in Ungheria per centrare la Final Four: Gnonto giocherà al fianco di Raspadori, Pobega mezzala.

Tutto in una notte semplicemente decisiva. Nel teatro della Puskas Arena, l'Italia si gioca l'accesso alla Final Four di Nations League in casa dell'Ungheria. Azzurri obbligati a vincere in terra magiara per bissare l'accesso alle semifinali della competizione come già avvenuto nella passata edizione. Alle porte dell'ultimo turno della fase a gironi, l'Ungheria di Marco Rossi guida il Gruppo 3 della Lega A con 10 punti, due di margine sulla selezione allenata da Roberto Mancini. Ai ragazzi di Marco Rossi, di conseguenza, sarà sufficiente anche un pareggio per centrare la qualificazione. Per il dentro-fuori di Budapest, il ct italiano è fermamente intenzionato a riconfermare il 3-5-2 che ben ha figurato contro l'Inghilterra: in attacco salgono le quotazioni di Gnonto al fianco di Raspadori. A centrocampo, Pobega è favorito nel ruolo di mezzala insieme a Barella e Jorginho. Pochi dubbi anche sulle fasce con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra. Lo schieramento a tre difensivo è completato da Toloi, Bonucci e Bastoni con Donnarumma tra i pali. Sul fronte ungherese, Rossi è pronto a varare l'ormai classico 3-4-2-1: Ádám Szalai sarà il riferimento offensivo, spalleggiato dal tridente Szoboszlai e Gazdag. In mezzo al campo agiranno Schafer e Nagy con Fiola e Kerkez sulle corsie esterne. In difesa Orban, Attila Szalai e Lang a protezione di Gulacsi. PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA-ITALIA UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Gnonto, Raspadori. CT Mancini. Scelti da Goal Dove vedere Italia-Inghilterra in tv e in streaming

