E' finalmente giunto il momento tanto atteso da Udinese e Salernitana per recuperare il match precedentemente rinviato e relativo alla 19esima giornata di Serie A: il 21 dicembre non si giocò per via delle numerose positività all'interno della squadra campana, poi punita dal Giudice Sportivo con uno 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione.

Sentenza cancellata dalla Corte d'Appello federale che ha accolto il ricorso granata, stabilendo che il match debba essere rigiocato stasera alle ore 18:45.

Udinese già praticamente salva dall'alto dei suoi 39 punti, mentre non si può affatto dire lo stesso della Salernitana: esattamente 20 punti in meno per i ragazzi di Nicola, rigenerati dal blitz del 'Ferraris' utile per battere la Sampdoria.

Cioffi senza lo squalificato Molina, sulla destra sarà la volta di Soppy. Pereyra affaticato e fuori in via precauzionale: spazio a Samardzic, in vantaggio su Arslan, con Walace, Makengo e Udogie a completare la linea mediana. Beto ancora out per infortunio, spazio a Pussetto e Deulofeu in attacco. Becao, Marì e Perez davanti a Silvestri.

Nicola privo degli squalificati Djuric e Mazzocchi: nel reparto avanzato scalpita Ribery (in ballottaggio con Mikael) per far coppia con Bonazzoli. Zortea e Ranieri sulle corsie esterne, Lassana Coulibaly ed Ederson gli interni ai lati di Bohinen. Gyomber, Radovanovic e Fazio a protezione di Sepe, che dovrebbe stringere i denti nonostante i problemi ad un polpaccio.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All. Cioffi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola.