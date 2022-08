Probabili formazioni Udinese-Salernitana: Ebosele al debutto da titolare, Botheim spalla di Bonazzoli

Udinese e Salernitana a caccia della prima vittoria: Sottil punta su Deulofeu e Success, tra i granata c'è l'esordio del nuovo arrivo Maggiore.

Per entrambe la Serie A si è aperta con una sconfitta contro una big, esito sulla carta prevedibile: Udinese e Salernitana sono a caccia del primo risultato positivo per abbandonare quello 'zero' in classifica che finora le accompagna.

I friulani hanno subìto quattro reti a San Siro al cospetto dei campioni d'Italia del Milan: inutili i sigilli di Becao e Masina, che avevano illuso sulla possibilità di uscire dallo stadio con un risultato diverso. Per i campani è arrivato un k.o. di misura all'Arechi contro la Roma: decisivo un tiro di Cristante deviato da Lassana Coulibaly e imprendibile per Sepe.

Ceduto Soppy all'Atalanta, sulla fascia destra tocca ad Ebosele, mentre sulla corsia opposta è il turno di Udogie, venduto al Tottenham che lo ha lasciato in prestito ai bianconeri per una stagione. Walace perno della mediana con Pereyra e Makengo ai suoi lati, in avanti la coppia Deulofeu-Success. Becao, Nuytinck e Perez davanti a Silvestri.

Nicola conferma Botheim in qualità di partner di Bonazzoli, ma è nel reparto di centrocampo la novità più rilevante: esordio per il nuovo acquisto Maggiore, prelevato dallo Spezia in settimana. In difesa ancora fiducia a Bronn, schierato con Fazio e Gyomber.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli.