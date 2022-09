La Roma va a Udine per ritrovare la vetta. Sottil sostituisce Masina con Perez, Mourinho ripesca dall'inizio anche Smalling e Karsdorp.

Vincere per proseguire la striscia positiva dell'avvio di campionato, ma anche e soprattutto per riconquistare la vetta della classifica: è questa la missione della Roma di José Mourinho, che va in casa dell'Udinese nel posticipo domenicale della quarta giornata.

Se i giallorossi hanno fin qui conquistato tre vittorie e l'importantissimo pareggio di Torino contro la Juventus, anche l'Udinese ha iniziato con il piede giusto: la formazione di Andrea Sottil ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ha perso quella dell'esordio in casa del Milan. I bianconeri friulani sono reduci dal successo di misura contro la Fiorentina, targato Beto.

Mourinho dovrebbe riportare nell'undici titolare Smalling, Karsdorp e Spinazzola, tutti lasciati a riposo contro il Monza. Chiavi dell'attacco affidate naturalmente ad Abraham, con Pellegrini e Dybala alle sue spalle. In mezzo al campo ancora la coppia Matic-Cristante.

Un solo cambio, forzato, per Sottil: Masina si è infortunato in settimana e sarà dunque rimpiazzato da Perez nei tre di difesa. Confermato Pereyra nel ruolo di esterno destro di centrocampo, così come la coppia offensiva formata da Beto e Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.