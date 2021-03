Formazioni Udinese-Lazio: Lazzari recupera, chance dall'inizio per Muriqi

La Lazio vuole continuare ad inseguire un posto Champions: avversaria di turno l'Udinese, in un grande momento di forma.

Impegno complicato per la Lazio, reduce dall'eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco. I biancocelesti andranno infatti a fare visita all'Udinese, formazione imbattuta da 5 giornate.

L'Udinese si è già mostrata come un avversario ostico per i laziali nel girone d'andata, battendoli all'Olimpico per 1-3. Di Arslan, Pussetto e Forestieri i tre goal bianconeri, mentre per la Lazio è andato in rete Immobile su rigore.

Gotti recupera Samir, che però partirà dalla panchina. La difesa è infatti affidata a Becao, Bonifazi e Nuytinck, con Musso come al solito tra i pali. Recuperato Ouwejan, mentre sono indisponibili Deulofeu, Pussetto e Jajalo.

Nel 3-5-1-1 dei friulani Llorente ancora preferito a Okaka. Per il resto, spazio a Makengo in mediana supportato da De Paul e Arslan, con Molina e Stryger Larsen sulle corsie esterne. Pereyra, infine, agirà sulla trequarti.

Inzaghi torna a schierare in avanti Immobile, che ha riposato contro il Bayern Monaco. Il suo partner sarà Muriqi, considerando l'indisponibilità di Caicedo per un problema al piede. Importante il recupero di Lazzari, che contro i tedeschi si era procurato un infortunio ad una mano. Out, invece, Fares: in campo Marusic nel ruolo di esterno sinistro.

In difesa, Patric con Acerbi e Radu. Confermatissimo il centrocampo, con Lucas Leiva in regia mentre Milinkovic Savic e Luis Alberto come interni.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All. S. Inzaghi.