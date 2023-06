La Juve chiude la stagione alla Dacia Arena: Bonucci al centro della difesa, Miretti a centrocampo. Udinese con Thauvin e Nestorovski.

Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena nell'ultima giornata del campionato di Serie A.

I friulani, senza più obiettivi, ricevono una Juve che - certa della qualificazione alla Conference League - può ancora puntare ad un posto in Europa League, a patto che riesca a superare almeno una tra Atalanta e Roma.

Sottil è pronto a schierare i suoi sulle note del 3-5-1-1 con Nestorovski terminale offensivo, sorretto da Thauvin. A centrocampo Lovric, Walace e Samardzic con Pereyra e Udogie sulle corsie laterali. Difesa a tre con Perez, l'adattato Walace e Abankwah: sia Becao che Bijol sono infatti assenti, il primo per infortunio e il secondo per squalifica. In porta c'è Silvestri.

Modulo a specchio, a conti fatti, per Allegri. Nel 3-5-2 del tecnico toscano il tandem offensivo sarà composto da Chiesa e Milik. A centrocampo c'è Miretti. Sulle fasce agiranno Caudrado a destra e Kostic a sinistra. Tra i pali ci sarà Szczesny, mentre in difesa si rivede Bonucci dal primo minuto in compagnia di Gatti e Danilo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Walace, Abankwah; Pereyra, Lovric, Arslan, Samardzic, Udogie; Thauvin; Nestorovski.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.