Formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina: gioca Saponara

L'Udinese ospita la Fiorentina per la sesta giornata di Serie A: Gotti dà fiducia a Soppy e Larsen, Italiano non ha a disposizione Nico Gonzalez.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-FIORENTINA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Pereyra, Walace, Arslan, Larsen; Deulofeu, Beto.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Senza lo squalificato Nico Gonzalez, espulso contro l'Inter, Italiano ridisegna il proprio tridente dando fiducia a Saponara, strepitoso un paio di giornate fa contro la Fiorentina. Odriozola torna titolare, Martinez Quarta va a posizionarsi accanto a Milenkovic al centro della difesa.

Nell'Udinese, Gotti punta su Beto come partner offensivo di Deulofeu: Pussetto parte invece dalla panchina. Out, almeno inizialmente, anche Molina: al suo posto gioca Soppy, con Larsen sulla corsia sinistra. In mezzo al campo gioca Arslan, non Makengo.