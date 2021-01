Formazioni Udinese-Atalanta: Lasagna centravanti

Udinese e Atalanta si ritrovano per il recupero del match del 10° turno di campionato. Nell'Atalanta ci sono Romero e Zapata.

Lo scorso 6 dicembre fu la pioggia battente a fermarle, ora e sono pronte a ritrovarsi alla Dacia Arena per affrontarsi nel recupero della sfida valida per il decimo turno di campionato.

La sfida che vedrà opposte le due squadre metterà in palio punti molto importanti. Se i friulani, che non vincono dallo scorso 12 dicembre, sono alla ricerca di quel successo che possa consentire loro di allontanarsi dalle zone roventi, gli orobici vincendo balzerebbero al terzo posto in classifica alle spalle delle sole ed .

Gotti disegnerà la sua squadra con un 3-5-1-1 nel quale saranno Becao, Bonifazi e Samir a completare la linea difensiva davanti a Musso.

A centrocampo, De Paul, Arslan e Mandragora comporranno il trio di mediana, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar presidieranno gli esterni. In avanti ci sarà Pereyra a supporto di Lasagna.

Gasperini si affiderà ad un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Golli, saranno Toloi, Romero e Palomino gli uomini che completeranno il pacchetto difensivo.

Maehle e Hateboer si sistemeranno sulle fasce di destra e sinistra, mentre in mediana ci sarà Pessina al fianco di De Roon. In attacco, Miranchuk agirà insieme a Malinovskyi e Muriel, fuori Zapata e Ilicic.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.