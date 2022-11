Probabili formazioni Tunisia-Francia: Veretout verso una maglia da titolare

Ultimo incontro per i campioni del Mondo in carica contro la nazionale nordafricana. Deschamps lascia spazio a molte seconde linee.

Per la Francia è poco più di una formalità, per la Tunisia può diventare la partita che cambia l'inerzia del suo Mondiale.

Le due nazionali si affrontano nell'ultima sfida del girone D e arrivano con motivazioni opposte all'appuntamento.

La Francia ha staccato il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo grazie alle due vittorie con Australia e Danimarca. Motivo per il quale con i nordafricani il CT Didier Deschamps sembra intenzionato ad affidarsi a qualche rotazione.

Farà il suo esordio al Mondiale l'ex romanista Jordan Veretout, affiancato da Coman e il solito Mbappé. I tre agiranno alle spalle di Giroud, mentre in mediana spazio al duo Guendouzi-Fofana.

In porta Mandanda al posto di Lloris, con Pavard, Konaté, Saliba e Camavinga nella linea difensiva.

La Tunisia cerca invece tre punti che potrebbero ancora farle sperare nella qualificazione in caso di pareggio tra Australia e Danimarca.

Certo è che per la nazionale di Jalel Kadri servirà vincere e con un discreto numero di goal. Impresa tutt'altro che facile ma non impossibile secondo il CT tunisino, che si affida per la quasi totalità alla formazione che ha perso con l'Australia.

Dahmen tra i pali schermato dal trio Bronn-Talbi-Meriah. A centrocampo Skhiri e Laidouni in mezzo, con Drager e Ali Abdi ai lati. Davanti Jebali punta centrale con Sliti e Mskani sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA-FRANCIA

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni.

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Konaté, Saliba, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Veretout, Mbappé; Giroud.