Formazioni ufficiali Tunisia-Australia: Jebali e Duke guidano i rispettivi attacchi

Il sabato si apre con la sfida del gruppo D: Sliti schierato alto a destra, Mooy, McGree e Irvine cambiano il volto dell'Australia.

Bloccando la Danimarca nella prima partita, la Tunisia si propone come possibile sorpresa nel gruppo C il cui primo posto sembra destinato a finire tra le mani della Francia. Per il secondo, però, è caccia aperta.

Se l'Australia vuole avere speranze, dal canto suo, ha un solo risultato: la vittoria contro i nordafricani nello scontro tra le due squadre sulla carta meno attrezzate del gruppo.

Al momento la Tunisia ha 1 punto, così come la Danimarca, mentre la Francia a 3 e l'Australia è ultima con 0 punti conquistati fino a questo momento.

Cambia qualcosa in entrambe le formazioni, rispetto alla sfida d'apertura: la Tunisia scende in campo con il tridente composto da Sliti, Jebali e Msakni. In difesa Talbi, Meriah e Bronn, in mediana Abdi, Skhiri, Laiudouni e Drager.

L'Australia si aggrappa a Duke al centro del tridente, nel 4-3-3: Leckie e Goodwin lo completano. In difesa Souttar accanto a Rowles, con Mooy, McGree e Irvine in mediana,

FORMAZIONI UFFICIALI DI TUNISIA-AUSTRALIA

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn; Abdi, Skhiri, Laidouni, Drager; Sliti, Jebali, Msakni.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.