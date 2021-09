PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SALERNITANA

Franck Ribery parte dalla panchina in Torino-Salernitana: campani con Simy, Juric si affida a Sanabria e lancia Pobega a centrocampo.

La love story tra Franck Ribery e la Salernitana comincia a Torino. Il fuoriclasse francese, fresco di firma coi campani, contro la squadra di Juric vivrà la sua prima partita da calciatore del cavalluccio marino.

Lo farà partendo dalla panchina, vista una condizione non ancora ottimale che porta Castori a schierare dall'inizio Simy in tandem con Bonazzoli. Di Tacchio 'play', con Mamadou Coulibaly e Obi mezzali. Sulle fasce Kechrida e Ruggeri, in difesa spazio per Gagliolo.

Toro senza Izzo e Belotti infortunati: dentro Bremer in retroguardia e Sanabria terminale offensivo, supportato da Linetty e dal neo acquisto Brekalo. Un altro arrivo degli ultimi giorni di mercato, Pobega, si sistema in mezzo al campo.

Sia per Torino che Salernitana, l'avvio di campionato non è stato dei migliori: due sconfitte in altrettante giornate e assoluto bisogno di rompere il ghiaccio. All'Olimpico, calcio d'inizio alle 15.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori.