La Roma prova a proseguire la propria marcia verso la Champions League, ma occhio al Torino: all'andata l'ha costretta a un sofferto 1-1.

Reduce dal netto successo sulla Sampdoria, e sempre più in corsa per un posto nella prossima Champions League, la Roma è attesa dall'esame Torino. Una gara che nasconde più di un'insidia per la formazione di José Mourinho.

Ancora fresca nella memoria collettiva è infatti la partita dell'andata, l'ultima del 2022 prima dei Mondiali: in quell'occasione i giallorossi si sono salvati solo nei secondi finali grazie a una rete di Matic, dopo il momentaneo vantaggio granata di Linetty.

Mourinho ritrova Cristante, Ibanez e Mancini, tutti squalificati contro la Sampdoria, e torna dunque a una difesa a tre pura: tutti e tre saranno infatti in campo dal primo minuto. L'ex Belotti è in vantaggio sul Abraham. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola.

Sanabria guiderà invece l'attacco del Torino, sostenuto da Radonjic e Vlasic. In difesa ballottaggio tra Gravillon e Djidji, vinto per adesso dal primo, mentre Ilic è sempre out.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.