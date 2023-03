Partenopei di scena all'Olimpico Grande Torino con il messicano insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. Il Torino risponde con Radonjic, Vlasic e Sanabria.

Il Napoli fa visita al Torino con il dichiarato intento di compiere un ulteriore passo verso il traguardo Scudetto, ormai ampiamente nelle mani della truppa guidata da Luciano Spalletti.

Sul cammino degli azzurri si proietta, però, un Toro che gode di ottima salute e reduce da due vittorie consecutive. Contro la capolista, Juric punta sul più che collaudato 3-4-2-1 con Sanabria ad agire da riferimento avanzato, sostenuto da Radonjic e Vlasic. A centrocampo Linetty farà coppia con Ilic, mentre sulle fasce largo a Singo e Ola Aina. Difesa a tre a protezione di Milinkovic-Savic: con Djidji ci saranno, come da copione, Schuurs e Buongiorno.

Nel Napoli torna titolare in campionato Meret dopo il forfait di Firenze, mentre in attacco toccherà a Lozano completare il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo nessuna sorpresa: Lobotka in cabina di regia, affiancato da Anguissa e Zielinski. Rrahmani e Kim al centro del reparto difensivo con Di Lorenzo e Olivera terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.