Probabili formazioni Torino-Cagliari: Ricci rimpiazza Mandragora, confermato Pereiro

Dopo aver fermato Juventus e Napoli, accarezzando concretamente anche la vittoria, Torino e Cagliari si sfidano nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo della domenica. Una gara equilibrata tra due formazioni in discreta salute, anche se posizionate in zone diverse della classifica di Serie A.

Il Torino è attualmente decimo, a metà della graduatoria, penalizzato recentemente da un paio di passi falsi consecutivi contro Udinese e Venezia. Sta peggio il Cagliari, terzultimo in compagnia dei lagunari anche se capace di rialzarsi negli ultimi tempi dopo una prima parte di campionato da dimenticare.

Il Torino non avrà a disposizione Mandragora, squalificato: al suo posto in mezzo al campo ci sarà uno tra Ricci e Linetty, con l'ex empolese favorito. Pobega giostrerà nuovamente nel ruolo di trequartista assieme a Brekalo, mentre in difesa Zima è avanti su Djidji. Intoccabile Belotti.

Il Cagliari si affida al suo consueto 3-5-2, con Mazzarri che cambia pochissimo rispetto alla gara pareggiata contro il Napoli. In attacco ci sarà ancora Pereiro con Joao Pedro, mentre Pavoletti e Keita partiranno dalla panchina. Possibili gli inserimenti di Carboni per Altare in difesa e di Baselli per Marin a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CAGLIARI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.